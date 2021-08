Bundestagswahl 2021 : Die Parteien und ihre Ziele

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die Erwachsenen wählen dann ein neues Parlament. Sie geben dabei unter anderem eine Stimme für eine Partei ab, die sie am besten finden.

Berlin | Bald dürfen mehr als 60 Millionen Menschen in Deutschland eine wichtige Entscheidung treffen: Am 26. September wählen sie einen neuen Bundestag. Dieser bildet eine neue Regierung, die über viele politische Themen bestimmen kann. Hier erfährst du mehr über die großen Parteien in Deutschland und was ihre Ziele sind. CDU/CSU PARTEI: Die Chris...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.