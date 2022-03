Ukraine-Hilfe aus Kiel : Muffins für den Frieden

Unsere Nachrichten sind voll mit dem Thema Ukrainekonflikt. Viele Menschen, meist Kinder und Frauen, flüchten und wissen nicht, wohin. Aber was können wir Schüler des Gymnasiums Wellingdorf unternehmen?

Kiel | Alles fing in der Musikklasse 6c am Gymnasium Wellingdorf an. In der Deutschstunde von Frau Keita sprachen wir über die Auswirkung und Folgen des Ukrainekrieges. Spenden sammeln mit Musik und Apfelpunsch Dabei kamen uns mehrere Ideen, wie wir hier helfen könnten. Zuerst schlugen einige Schüler vor, dass wir uns der Obstquelle in Schwentinetal an...

