Gipfel : Alles geplant

In vielen Punkten sind sich Russland und die USA uneinig. Etwa wenn es um den Konflikt im Land Syrien geht, wo die Länder unterschiedliche Gruppen unterstützen.

Deshalb sagen Fachleute: Es ist schon ein Erfolg, dass Joe Biden und Wladimir Putin sich am Mittwoch überhaupt getroffen haben. In der Stadt Genf in der Schweiz kamen der amerikanische Präsident und der russische Präsident zusammen, um über viele Themen zu sprechen. «Ich denke, es ist immer besser, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen», erklärte ...

