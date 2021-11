Wissenschaft : Alpträume lustig machen

Träum was Schönes! Das wünscht man sich vor dem Zubettgehen. Doch es klappt nicht immer. Manchmal verfolgen uns Alpträume. Zum Beispiel, nachdem wir einen gruseligen Film gesehen haben.

Eine riesige Spinne, ein gruseliger Clown oder ein gefährlicher Hai: So etwas kommt manchmal in Filmen vor und macht uns Angst. Ab und zu wird man die Bilder danach gar nicht mehr los. Sie folgen uns in unsere Träume. Die Expertin Maya Götz weiß, warum das passiert. Und sie hat Tipps, wie man Alpträume wieder los wird. In Träumen verarbeiten wir wahrs...

