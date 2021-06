Bundesregierung : Angela Merkel holt mit Podcast Geschichte nach

Sie gehört zu den wichtigsten Politikerinnen und Politikern der Welt. Sie kennt berühmte Menschen. Und sie entscheidet mit, wenn es um Regeln und Gesetze in Deutschland geht. Dennoch weiß auch Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht alles. Das hat sie jetzt in einem Online-Gespräch mit Schülerinnen und Schülern klar gemacht.

«Meine Geschichtsbildung ist nicht so toll, muss ich sagen», erklärte sie. Angela Merkel begründete das damit, dass sie in der DDR aufwuchs. Die DDR war bis vor etwa 30 Jahren ein eigener deutscher Staat. Erst seit der Wiedervereinigung von beiden deutschen Staaten gibt es Deutschland, so wie wir es heute kennen. In der DDR hätten sich die Schülerinne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.