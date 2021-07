Brauchtum : Auf dem Holzpferd schnell durch den Regen

In diesem Jahr rannten viele Kinder lieber, statt zu reiten. So kamen sie schneller ans Ziel, denn in der Stadt Osnabrück es regnete am Dienstag heftig. Mit Reiten ist kein Sitzen auf einem Pferd gemeint, sondern das Reiten von Steckenpferden. Das machen Viertklässler in der Stadt jedes Jahr. Die Aktion erinnert an einen Friedensschluss vor mehreren Hundert Jahren.

Dafür bauen die Kinder vorher ihre Steckenpferde selbst. Sie fertigen zum Beispiel die Köpfe im Textilunterricht an. Damit die Steckenpferde nicht so viel Regen abbekamen, stülpten viele Kinder Plastiktüten über die Köpfe ihrer Reittiere. Einige hatten auch für sich selbst Regenschirme oder Plastikhüte dabei. Am Rathaus angekommen bekam jedes Kind ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.