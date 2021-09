Auszeichnungen : Auf Ideen folgen Taten

Am Anfang steht eine Idee: etwa den Nachbarn in der Corona-Pandemie helfen oder in der Schule mehr für Umweltschutz tun. Auch Kinder und Jugendliche haben solche Ideen und setzen sie in die Tat um.

Der 15 Jahre alte Noah aus Berlin hat zum Beispiel die Internetseite «CoronaPort» erstellt. Dort können sich Menschen verbinden, um gemeinsam gut durch die Corona-Krise zu kommen. Schüler aus der Stadt Essen haben die Firma «The Green Club» gegründet, um den Schulalltag nachhaltiger zu machen. Und in der Stadt Ratzeburg gibt es jetzt in einem Museum ei...

