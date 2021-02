Freizeit : Auffällige Fahrräder aus Holz

Wer auf einem solchen Rad unterwegs ist, fällt auf: Es ist groß, aus Holz und erinnert an ein Motorrad. Der Künstler Stefan Röhr stellt diese außergewöhnlichen Räder in seiner Werkstatt im Bundesland Brandenburg her.

Angefangen hat es mit einem Laufrad für seinen Sohn. Stefan Röhr fand ein Teil eines Kinder-Laufrads im Sperrmüll und wollte es reparieren. «Dann aber begann ich ganz von vorn, zeichnete unzählige Entwürfe», erzählt der Papa. Dabei kam dann ein Rad herau...

