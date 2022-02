Umwelt : Aus der Luft begrünen

Australien ist ein Kontinent, in dem viel Trockenheit herrscht. Die meisten Menschen dort leben an den Küsten. Weite Teile des Landesinneren sind nicht bewohnbar. Dort herrschen wüstenartige Bedingungen und es kann sehr heiß werden.

Umweltschützer fragen sich, wie sie das Land mit Wäldern begrünen könnten. Die würden Wasser speichern und die Gegend kühlen. So könnte mehr Lebensraum entstehen. Bei diesem Plan soll moderne Technik helfen. Drohnen sollen aus der Luft Kapseln mit Samen abwerfen. So sollen in den nächsten Jahren Millionen von Bäumen wachsen. Zum Beispiel an Orten, an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.