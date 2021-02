Schulen : Aus Note 4 eine 2 machen

Tim Nießner war mal ein ziemlich mittelmäßiger Schüler. Er hatte also nicht so tolle Noten. Das hat sich enorm geändert. Der 18-Jährige hofft nun auf einen richtig guten Abschluss. Wie so etwas klappen kann, darüber hat er vor einigen Jahren ein Buch geschrieben. Das fanden eine Menge Leute gut.

Nun hat Tim Nießner noch ein Buch geschrieben, extra für schlechte Schüler. Seine Tricks und Hinweise sollen ihnen helfen, auch in kurzer Zeit noch Noten zu verbessern. «Der Zeugnisretter» heißt es. Zum Beispiel rät er: «Pack Dein Handy weg: Lehrer merk...

