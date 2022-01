Denkmäler : Ausflug für einen Promi

Plötzlich schwebte er! Dabei hatte der berühmte Komponist Ludwig van Beethoven viele Jahre fest auf seinem Sockel gestanden. Doch am Mittwoch machte das Denkmal einen Abflug. Das war nur mit starken Seilen und einem Kran möglich, weil die Figur monsterschwer ist.

Jetzt kommt sie in eine Werkstatt. Denn Beethoven ist von Wind und Wetter etwas beschädigt. Das betreffe von allem das Innere, berichteten Fachleute. Es ist übrigens nicht das einzige Denkmal für ihn. Weil seine Musik so vielen Leuten gefiel und bis heute gefällt, finden sich in so einigen Städten Statuen Beethovens. Doch die in Bonn ist wohl berühmte...

