Gesundheit : Bald mehr geimpfte Kinder und Jugendliche?

Sollen sich Kinder und Jugendliche gegen das Coronavirus impfen lassen oder nicht? Über diese Frage streiten Leute seit Wochen. Nun haben Politiker entschieden, das Impfangebot für Kinder auszuweiten.

In den Arztpraxen haben sich auch Kinder und Jugendliche schon gegen das Coronavirus impfen lassen. An die 900 000 Leute zwischen 12 und 17 Jahren sollen es inzwischen sein. Nun wird der Piks in allen Bundesländern auch in den Impfzentren möglich. Das beschlossen die Gesundheitsminister am Montagabend. In den Zentren sollen dann zum Beispiel eigene Ze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.