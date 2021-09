Raumfahrt : Bauen auf dem Mars mit Astrocrete

Häuser bauen auf dem Planeten Mars: Wie kann das gelingen? Dort Baumaterial zu finden, ist nicht leicht. Schließlich gibt es auf der Oberfläche fast nur trockenen Staub. Material von der Erde zum Mars zu transportieren, ist aber viel zu aufwendig. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler grübeln schon länger über Lösungen nach.

Nun haben Forschende aus England einen Weg gefunden: Sie stellen Astrocrete her. Klingt ein bisschen wie Astro-Knete, ist aber viel härter. Dafür mischen sie nachgebildeten Marsstaub mit Harnstoff. Harnstoff findet man in Urin, Schweiß und Tränen von Menschen. Dann braucht man noch einen bestimmten Stoff, der in Blut enthalten ist. Astronautinnen und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.