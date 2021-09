Film : Begeisterter Bösewicht

Der Schauspieler Rami Malek war schon als Kind Fan von James Bond. Damals habe er die Geschichten über den berühmten Geheimagenten gelesen. «Ich liebe diese Bücher», erzählte er jetzt. Nun durfte Rami Malek selbst Teil der Geschichten werden. Denn im neuen James-Bond-Kinofilm «Keine Zeit zu sterben», spielt er den Bösewicht, der mit James Bond kämpft.

Der neue Film läuft am Donnerstag in den deutschen Kinos an. Er ist ab zwölf Jahren. Wer jünger ist, braucht die Erlaubnis seiner Eltern, um ihn anschauen zu dürfen. Vor dem Start in Deutschland sollte am Dienstagabend die Premiere in Großbritannien stattfinden. Dort wurde zuvor kräftig Werbung gemacht. Ein als James Bond verkleideter Schauspieler lie...

