Tiere : Beim Trällern die Flügel spreizen

Wer zwitschert da auf dem Zaun? Das ist ein männlicher Rotflügelstärling.

Dieser Singvogel kommt in Deutschland zwar nicht vor. Aber in den Vereinigten Staaten von Amerika ist er sehr häufig zu beobachten. Die Männchen sind gut an ihrem schwarzen Gefieder mit den roten und gelben Flecken auf den Flügeln zu erkennen. Die Fede...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.