Nobelpreise : Berühmte Preise für wichtige Forschung

Physik, Chemie, Medizin: Wer in einem dieser Bereiche etwas ganz Besonderes leistet, kann sich Hoffnungen auf einen Nobelpreis machen. So heißen berühmte Auszeichnungen für Forscherinnen und Forscher.

Auch in den Bereichen Literatur und Frieden gibt es Nobelpreise. Dazu kommt eine Auszeichnung für Fachleute, die Wirtschaftsthemen erforschen. Momentan entscheidet sich in Schwedens Hauptstadt Stockholm, wer dieses Jahr die berühmten Preise bekommt. Los ging es am Montag mit dem Nobelpreis für Medizin. Den haben zwei Forscher gewonnen, die bestimmte m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.