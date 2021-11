Motorsport : Besondere Momente für einen jungen Rennfahrer

Die nächste Strecke kennt der Rennfahrer Mick Schumacher nur aus dem Simulator, also am Computer. Der Deutsche ist 22 Jahre alt und fährt für das Team Haas. Am Wochenende starten die Fahrer der Formel 1 in dem Land Brasilien in Südamerika.

Rennen gab es auf dieser Strecke schon oft. Doch für Mick Schumacher ist es die erste Saison in der Formel 1. Trotzdem ist die Strecke für ihn mit besonderen Gefühlen verbunden. Denn sein Vater Michael beendete dort in Brasilien vor neun Jahren seine erfolgreiche Laufbahn. Auch sonst kommt Mick Schumacher oft an Orte, an denen sein Vater schon große E...

