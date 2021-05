Natur : Bienen als Untermieter

Auf dem Balkon ist mächtig was los, vor allem wenn die Sonne scheint. Dann summt, sirrt und brummt es. Bienen schwirren in ihren Bienenstock hinein und wieder hinaus. Der Bienenstock ist oft ein Kasten. Dorthin bringen die Bienen den von Blüten gesammelten Nektar und machen daraus Honig. Unterwegs bestäuben sie aber auch zum Beispiel Obstbäume.

Häufig stehen Bienenstöcke deshalb auf Wiesen oder an Waldrändern und gehören Imkern. Die ernten dann den Honig. Eher selten sieht man so etwas auf einem Balkon. Dabei können sich die nützlichen Tiere auch in der Stadt wohlfühlen. Diesen Gedanken hatte wohl auch Michael Wirth im Südwesten von Deutschland. Er bietet Bienenstöcke zur Miete an. Die stell...

