Natur : Blumen bürsten

Der Wind hilft dem Löwenzahn, seine Samen zu verteilen. Weht er die kleinen Schirmchen der Pusteblume an eine Stelle mit fruchtbarem Boden, kann dort neuer Löwenzahn wachsen.

Die Stadt Bremen in Norddeutschland will nun auch anderen, seltenen Blumen dabei helfen, ihre Samen weit zu verteilen. Dafür setzt die Stadt eine neue Erfindung ein: den «Wiesefix»! Dieser Aufsetzer wird an einen kleinen Trecker gehängt. Eine große Bürste im Aufsetzer kehrt die Samen vorsichtig aus den Blumen. Danach werden sie in einem Auffangkasten ...

