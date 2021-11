Musik : BTS gewinnen Preise in Amerika

Die Band BTS aus dem Land Südkorea in Asien hat Fans auf der ganzen Welt. Die sorgten nun dafür, dass die sieben Band-Mitglieder am Sonntag gleich mehrere Preise gewannen. Denn bei den «American Music Awards» im Land USA dürfen die Fans online abstimmen, wer mit einem der verschiedenen Preise ausgezeichnet werden soll.

Die K-Pop-Band gewann nicht nur in den Kategorien beste Pop-Gruppe und bester Pop-Song, sie bekamen auch den Preis als «Künstler des Jahres». Der war zuvor drei Jahre in Folge immer an die Sängerin Taylor Swift gegangen. Sie erhielt dieses Jahr aber auch zwei Auszeichnungen, in anderen Kategorien. Dadurch besitzt sie jetzt insgesamt 34 American Music A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.