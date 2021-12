Leute : BTS macht eine kleine Pause

An Weihnachten kommt oft die Familie zusammen. Das erste Mal seit acht Jahren könnte das auch für die Familien der Mitglieder von BTS klappen. Die südkoreanische Boyband legt eine kurze Winterpause ein. Das ist etwas Besonderes: Denn seit dem Start ihrer Karriere 2013 haben die sieben Musiker in der Ferienzeit immer gearbeitet.

Nun verbringen sie die Zeit das erste Mal wieder mit ihrer Familie. Es ist die erste Pause, die die Sänger seit 2019 machen. Allerdings: In ihrer Pause wollen die Musiker sich auf ein Konzert im März vorbereiten und auf ihr neues Album. Klingt also nicht so, als würde tatsächlich viel Zeit für Entspannung bleiben....

