Spielwaren : Bunte Steinchen in den Händen von Erwachsenen

Sie sind bunt, klein, hart und finden sich in vielen Kinderzimmern. Na klar, die Rede ist von Lego-Steinen. Eigentlich könnte man meinen, dass kaum mal jemand neue Steinchen kaufen muss. Schließlich gehen sie fast nie kaputt.

Aber das ist nicht so! Die Firma Lego erklärte am Dienstag: Wir verkaufen gerade total viele Steinchen. Viel mehr sogar als im vergangenen Jahr. Das liegt unter anderem daran, dass Lego immer neue Serien und Boxen herstellt, etwa zu Themen wie Star Wars oder Harry Potter. Ein weiterer Grund dafür, dass Lego so viel verkauft: Die Firma bietet die Stein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.