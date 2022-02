Brauchtum : Bunte Wagen, bittere Scherze

Das riesige Karnevalsfest auf den Straßen fällt auch in diesem Jahr wieder aus. Die Leute würden dicht an dicht feiern und singen. Das geht wegen Corona leider nicht. Doch ihren Umzug am Rosenmontag mit den tollen Wagen lassen sich die Narren in der Stadt Köln trotzdem nicht nehmen.

Der Umzug wird am Rosenmontag nicht durch die Straßen ziehen, sondern durch ein Stadion. Einige Tausend Zuschauer können die Wagen so von den Rängen bestaunen. Andere sehen das Fest im Fernsehen. Am Dienstag wurden die 20 Wagen schon einmal vorgestellt, die am Rosenmontag gezeigt werden. Mit einem Wagen machen sich die Karnevalsfreunde über Russlands ...

