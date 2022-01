Naturschutz : Bunter Rabe

Dieser Vogel gehört zur Familie der Raben! Dabei ist der Eichelhäher nicht schwarz oder dunkel gefiedert, wie man es vielleicht von einem Raben erwarten würde. Das Federkleid ist sogar ziemlich prächtig. Auffällig sind vor allem die schillernd blauen Federn an den Flügeln. Der größte Teil des Körpers ist rötlich-braun.

Der Ruf des Eichelhähers erinnert allerdings deutlich daran, zu welcher Vogel-Familie er gehört. Es ist eine Art lautes Rätschen oder Krächzen. Wegen seiner Warnrufe wird er auch Wächter des Waldes genannt. Wenn man einen Eichelhäher entdecken will, braucht man aber nicht unbedingt in einen Wald zu gehen. Bei einer Aktion zum Zählen von Vögeln kam her...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.