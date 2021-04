Bundesregierung : Corona-Regeln für ganz Deutschland?

Ein bisschen hatte man sich schon daran gewöhnt: Alle paar Wochen trafen sich Politikerinnen und Politiker zur Beratung: Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer sprachen darüber, wie es in der Corona-Krise weitergehen soll.

Doch mit dem Ergebnis waren viele unzufrieden: Die Bundesländer setzten manche Maßnahmen nicht um. Am Ende galten in verschiedenen Regionen Deutschlands etwas andere Regeln. Daran will die Bundesregierung nun etwas ändern und einheitliche Regeln schaffen. Dafür muss ein Gesetz verändert werden: das Infektionsschutz-Gesetz. Es soll dafür sorgen, dass s...

