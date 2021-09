Polizei : Daten gegen Diebstahl

Eigentlich wollte man sich gerade sein Fahrrad schnappen und losfahren. Da sieht man: Das Fahrrad ist weg - geklaut! So etwas passiert leider immer wieder, in vielen Städten.

In der deutschen Hauptstadt Berlin verschwinden so viele Fahrräder, dass die Polizei dort jetzt etwas ausprobiert: Von jetzt an werden dort die angezeigten Fahrrad-Diebstähle in einer Tabelle im Internet veröffentlicht. Dort steht dann unter anderem, wann und in welcher Gegend das Rad geklaut wurde. Doch wozu das Ganze? Die Polizei hofft, dass Compute...

