Klima : Demonstranten fordern «Handelt jetzt!»

Tausende Menschen haben am Freitag in der schottische Stadt Glasgow für das Klima demonstriert. Auf ihren Plakaten stand zum Beispiel «Handelt jetzt!» Damit meinten die Demonstrierenden, die Politik unternimmt nicht genug, um die Erderwärmung zu stoppen. Mit dabei war auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg aus Schweden. Sie hatte mit ihren Schulstreiks immer am Freitag die Bewegung Fridays for Future gestartet.

Der Protest fand in Glasgow statt, weil dort seit einer Woche die Weltklimakonferenz läuft. Fachleute aus aller Welt beraten, was die Länder gegen die Krise tun sollten. Der Präsident der Konferenz sagte über den Ärger der Demonstrierenden: «Ich verstehe das, ich habe selber Kinder». Er denke aber, dass es Hoffnung gibt. Etwa, weil gut 100 Staaten sic...

