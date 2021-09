Denkmäler : Denkmäler entdecken

Hast du dieses Wochenende schon was vor? Vielleicht hast du ja Lust, mit Freunden oder deiner Familie besondere Orte in deiner Nähe zu besuchen. Am Sonntag ist Tag des offenen Denkmals. Dieser Aktionstag wird jedes Jahr organisiert. Er soll auf den Schutz und die Pflege von Denkmälern aufmerksam machen.

Denkmäler sind zum Beispiel alte Schlösser, Burgen und Kirchen. Sie geben einen Einblick, wie man damals lebte. Auch Gärten und Parkanlagen können Denkmäler sein. Entscheidend dafür, ob etwas zum Denkmal wird, ist nicht nur das Alter. Es kommt zum Beispiel auch auf die Seltenheit, den Ort und frühere Bewohner an. Oder um wichtige Ereignisse, die dort s...

