Konflikte : Der Krieg in der Mehltüte

Die Ukraine hat einen Spitznamen. Sie wird oft als Kornkammer bezeichnet. Sogar die Farben der Flagge sollen den blauen Himmel und die gelben Kornfelder zeigen. Das Land ist eines der wichtigsten Verkäufer etwa von Weizen, Mais oder Sonnenblumen.

Jetzt ist in dem Land aber Krieg und viele Bauern können nicht wie gewohnt säen und später ernten. Das bedeutet auch: Es könnte zum Beispiel mit dem Weizen eng werden. Das zöge eine ganze Kettenreaktion nach sich. Wenn es nicht mehr genug Weizen auf der Welt gibt, buhlen alle um das, was noch da ist. Das treibt den Preis vom Weizen in die Höhe. Reich...

