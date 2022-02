Einzelhandel : Deutsche Supermärkte im Ausland beliebt

Da biegt man in den Ferien in einem anderen Land um die Ecke: Plötzlich ist es beinahe wie Zuhause. Jedenfalls sieht der Supermarkt genauso aus wie der, in dem die Familie sonst oft einkauft.

Das liegt daran, dass einige deutsche Supermarkt-Ketten längst auch Tausende Läden im Ausland aufgemacht haben. Dazu gehören zum Beispiel Aldi, Lidl und Penny. In dieser Art von Supermarkt kann man besonders günstig einkaufen. So haben die Ketten auch in andern Ländern Erfolg, in denen Lebensmittel einkaufen häufig teurer ist als bei uns. Wenn dann et...

