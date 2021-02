Fußball : Die Bayern wollen den sechsten Titel

Wer die Pokale des FC Bayern zählen möchte, sollte viel Zeit haben. Der Verein hat schon jede Menge Turniere und Meisterschaften gewonnen. In dieser Woche könnte ein Erfolg dazukommen, den selbst die Bayern noch nicht so oft erlebt haben.

Die Mannschaft tritt gerade bei der Club-WM in dem Land Katar in Asien an. Bei diesem Turnier treffen die besten Mannschaften verschiedener Kontinente aufeinander. Am Montagabend gewannen die Bayern gegen eine Mannschaft aus dem Land Ägypten. Am Donnerst...

