Fußball : Die eine gegen die andere Borussia

In der Fußball-Bundesliga gibt es zwei Vereine, die Borussia heißen. Der eine Verein kommt aus der Stadt Mönchengladbach, der andere aus Dortmund. Ihre Fans ärgern sich gerne gegenseitig mit der Frage: Welche Borussia ist besser? Eine Antwort gibt es vielleicht am Samstagabend. Dann spielen die beiden Teams in Mönchengladbach gegeneinander.

Einige Fans von Mönchengladbach werden den Dortmunder Trainer Marco Rose wohl nicht gerade freundlich begrüßen. Sie sind sauer auf ihn, weil er in der letzten Saison noch ihr Trainer war. Und sie wollten nicht, dass er weggeht. Der Gladbacher Spieler Jonas Hofmann sagt aber: «Ich finde, Marco Rose hat keine Pfiffe verdient!»...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.