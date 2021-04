Parteien : Die größere Schwester entscheidet

Wer wird auf Kanzlerin Angela Merkel folgen? Diese Frage entscheidet sich nach einer wichtigen Wahl im September, der Bundestagswahl. Die Partei, die bei dieser Wahl die meisten Stimmen erhält, stellt den Kanzler oder die Kanzlerin. Angela Merkel gehört zur CDU. Als Kanzlerin leitet sie die Regierung von Deutschland.

Schon vor der Wahl sagen einige Parteien, wer für sie Kanzlerin oder Kanzler werden würde. Die Grünen gaben ihre Kandidatin am Montag bekannt. Am Dienstag entschied sich nun, wer es für die Parteien CDU und CSU sein wird. Sie treten gemeinsam bei der Wahl an. Die CSU in Bayern, die CDU im Rest von Deutschland. Man nennt sie auch Union, Unionsparteien o...

