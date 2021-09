Tennis : Die größte Herausforderung

Vielleicht sind es die derzeit besten Tennis-Spieler überhaupt: Alexander Zverev und Novak Djokovic. Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen Gold geholt und seine letzten 16 Partien alle gewonnen. Auch Novak Djokovic hat er dabei besiegt, die Nummer eins in der Tennis-Weltrangliste.

Am Freitag sehen sich die beiden im Halbfinale der US Open wieder. Das ist eins der vier wichtigsten Tennis-Turniere überhaupt. Die anderen drei hat Novak Djokovic dieses Jahr schon gewonnen. Holt man alle vier Titel nacheinander, nennt man das Grand Slam (gesprochen: gränd släm). Das hat schon lange kein Tennis-Spieler mehr geschafft. Doch an den Tra...

