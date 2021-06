Krankheiten : Die Gruppe kann schützen

Bloß nicht mit dem Coronavirus anstecken! Das denken wohl die meisten und versuchen, sich zu schützen. Dabei hilft zum Beispiel eine Impfung. Oder reicht es auch, wenn sehr viele Menschen um einen herum geimpft sind?

Eine Gruppe Schafe oder auch eine Großfamilie Elefanten: Mehrere Tiere einer Art bilden zusammen eine Herde. Für Menschen wird das Wort eher nicht verwendet. Schließlich leben wir nicht in festen Gruppen, sondern treffen immer wieder andere Leute. In jüngster Zeit taucht das Wort Herde aber doch oft in Bezug auf Menschen auf. Es geht um die Herden-Imm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.