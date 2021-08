Freizeit : Dreckig und schnell durchs Watt

Das T-Shirt des Mannes war mal weiß. Doch ständig spritzte Schlamm an ihm hoch, während er mit einem Holzschlitten durch den Schlick fuhr.

Er und viele andere haben am Wochenende bei der deutschen Meisterschaft im Schlickrutschen mitgemacht. Sie fand in Dangast in Niedersachsen statt. Schlick nennt man den Schlamm im Wattenmeer. Mit einem speziellen Holzschlitten kann man darin herumrutschen. Bei der Meisterschaft ging es auf 150 Metern darum, als Schnellster ins Ziel zu kommen. Sauber b...

