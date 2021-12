Brauchtum : Drei Ideen für eine Freude zu Weihnachten

An Weihnachten gibt es Geschenke! Vielleicht hast du auch Lust, anderen eine Freude zu machen? Mit diesen drei Ideen könntest du etwa Mama, Papa oder deine Großeltern beschenken.

Nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Dann liegen in vielen Familien Geschenke unter dem buntgeschmückten Tannenbaum. Doch was, wenn man immer noch nicht weiß, was man verschenken soll? Hier kommen drei Ideen, wie du deiner Familie oder deinen Freunden noch schnell eine Freude machen könntest. Fotos nachmalen: Wusstest du, dass die Menschen früher ewi...

