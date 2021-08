Parteien : Drei streiten sich

Angela Merkel hört als Bundeskanzlerin auf. Doch wer regiert in Deutschland nach ihr? Zwei Politiker und eine Politikerin wollen das: Armin Laschet von der CDU, Olaf Scholz von der SPD und Annalena Baerbock von den Grünen.

Am Sonntag haben die drei nun das erste Mal im Fernsehen miteinander diskutiert. Dabei wurde ordentlich gestritten: Wer hat die besten Ideen? Wer wird sie am besten umsetzen? Wer hat in der Vergangenheit Fehler gemacht? Nach der Sendung wurde das Fernsehpublikum befragt, wer die Runde gewonnen hat. Die meisten Leute fanden Olaf Scholz am besten. Auf P...

