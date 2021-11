Fußball : Dribbeln, dribbeln, dribbeln

Als Fußballer feierten sie große Erfolge: Spieler wie Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger. Der Trainer Hermann Gerland hat sie und andere Stars auf dem Weg dorthin begleitet.

Jahrelang arbeitete er beim FC Bayern als Co-Trainer. Nun arbeitet er mit den Fußballern der deutschen U21-Mannschaft zusammen, also mit den besten Nachwuchsspielern in Deutschland. Eine Sache fehlt Hermann Gerland jedoch bei den jungen Fußballern. «Wir müssen den Spielern beibringen, zu dribbeln», sagte er am Samstag. Damit meint er zum Beispiel, ein...

