Fußball : Ein Bundesligist ist noch dabei

Die Fußballer vom FC Bayern München sind noch dabei. Der Verein ist der einzige aus der Bundesliga, der es in die nächste Runde der Champions League (gesprochen: tschämpiens lieg) geschafft hat. Das ist ein Wettbewerb für die besten Fußball-Vereine in Europa. Ab Dienstag gehen die Achtelfinal-Spiele los.

Am Mittwoch spielen dann die Bayern gegen RB Salzburg. Das Team aus Österreich steht zum ersten Mal im Achtelfinale der Champions League. In der österreichischen Bundesliga führen sie die Tabelle an. Als die Salzburger in der vergangenen Saison zweimal auf den FC Bayern trafen, entschieden jedoch die Bayern beide Spiele für sich....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.