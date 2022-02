Panorama : Ein Dinosaurier kehrt zurück

Der Tyrannosaurus Rex ist wieder da! Der Raubsaurier mit scharfen Klauen und spitzen Zähne ist zurück in Berlin. Doch keine Sorge, es handelt sich dabei natürlich nicht um ein lebendiges Exemplar.

Es geht um das Dinosaurier-Skelett Tristan Otto. Noch in diesem Jahr soll Tristan Otto wieder im Museum für Naturkunde in Berlin ausgestellt werden. „Dieses Jahr, zweite Jahreshälfte, feiern wir wieder ganz groß Tristan“, sagte der Museumsdirektor am Donnerstagabend einem Fernsehsender. Das Skelett ist vier Meter hoch und zwölf Meter lang. Obwohl Tris...

