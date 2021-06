Bau : Ein Haus aus dem Drucker

Ein Drucker sorgt meist dafür, Texte und Bilder auf Papier zu drucken. Sogenannte 3D-Drucker allerdings können auch Gegenstände herstellen. Sie drucken dann nicht mit Tinte, sondern etwa mit Kunststoffen. Oder mit Beton!

So können inzwischen auch ganze Häuser aus dem Drucker entstehen. Im Land USA wird jetzt ein kleines Einfamilienhaus gebaut. Dort mauern keine Bauarbeiter mehr Stein für Stein. Ein großer Drucker stellt stattdessen die Mauern und Wände des Gebäudes her. Schicht für Schicht entsteht so ein richtiges kleines Haus....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.