Denkmäler : Ein Jesus größer als der andere

Riesengroß ist die Christus-Statue in Rio de Janeiro im Land Brasilien. Zwischen Bergen und Meer steht die 38 Meter hohe Figur auf einem Hügel und breitet ihre Arme aus. 38 Meter kannst du dir vorstellen wie ein Haus mit zwölf Stockwerken! Diese Statue ist eine berühmte Sehenswürdigkeit.

Bald soll aber ein noch größerer Jesus in einer anderen Stadt in Brasilien stehen. In Encantado im Süden des Landes wird an einer Statue gebaut, die 43 Meter hoch werden soll. Mit einem Aufzug sollen Besucher zu einer Aussichtsplattform auf Höhe der Brust fahren können. Der Bürgermeister hofft, dass die bislang unbekannte und viel kleinere Stadt als Ri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.