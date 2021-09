Leute : Ein königlicher Lauf

Den Namen dieser Aktion könnte man auch falsch verstehen: Denn beim Royal Run dürfen nicht nur Königinnen, Könige, Prinzessinnen und Prinzen mitlaufen. Das Wort royal bedeutet königlich. Run ist englisch und steht für Lauf.

Beim Royal Run in unserem Nachbarland Dänemark machen aber Zehntausende Menschen mit. Sie können in verschiedenen Städten verschiedene Strecken laufen: ungefähr eineinhalb Kilometer, fünf oder zehn. Also was hat der Lauf mit Königen zu tun? Das liegt daran, dass der dänische Kronprinz Frederik den Lauf vor drei Jahren gestartet hat. Frederik feierte d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.