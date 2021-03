Adel : Ein kostbares Schwein für unterwegs

Stell dir vor, du hast dein persönliches Glücksschwein immer dabei. Mit einer Tasche in Schweinsform wäre das durchaus möglich. In Großbritannien wurde gerade so ein Teil versteigert. Bei einer Versteigerung bieten Menschen Geld für Gegenstände. Wer bereit ist, am meisten dafür zu bezahlen, bekommt die Dinge dann.

Die Tasche, um die es geht, ist allerdings sehr wertvoll. Denn sie ist mit Diamanten besetzt. Aber nicht nur das! Sie gehörte einer Adeligen. Und zwar einer Cousine des Ehemannes der Königin von England. Die Frau war vor einigen Jahren gestorben, ihr Besitz wurde nun in Großbritannien versteigert. Für die kostbare Abendtasche hat wohl eine Person umge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.