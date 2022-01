Musik : Ein lauter Sack

Vor etwa einem Jahr hat Mathilda angefangen, hin und wieder Dudelsack zu spielen. Eigentlich spielt sie Geige. Doch weil ihr Vater Dudelsack spielt und andere darin unterrichtet, griff auch die elf Jahre alte Mathilda irgendwann zu dem Instrument. «Ein bisschen Happy Birthday», antwortet sie auf die Frage, was sie schon spielen kann. Außerdem kann sie die Tonleiter.

Mathilda zog mit ihren Eltern vor sieben Jahren aus Schottland nach Leipzig, einer Stadt in Deutschland. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Schotte. In Schottland ist Dudelsack-Musik nicht ungewöhnlich, in Deutschland eher schon. Dennoch möchten viele Menschen das Instrument bei Mathildas Vater Mathew McKelvie lernen. Der Dudelsack besteht aus einem ...

