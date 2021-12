Brauchtum : Ein Pfarrer erfüllt Hunderte Weihnachtswünsche

Ein neuer Laptop, Jahreskarten für den Zoo oder ein Trampolin? Solche Weihnachtswünsche sind manchmal nicht so leicht zu erfüllen, denn sie kosten viel Geld. Damit auch Kindern, deren Familien nicht so viel Geld haben, große Wünsche erfüllt werden, hat sich ein Pfarrer in der Stadt Köln etwas überlegt.

Wer selbst Geld übrig hat, kann davon etwas spenden oder direkt selbst ein Geschenk für ein Kind kaufen. Die Geschenke können die Kinder dann in der Kirche abholen. So werden seit 15 Jahren jede Menge Wünsche erfüllt, dieses Jahr waren es schon über 500! Der Pfarrer erzählt, einmal hätte ein Junge von einem teuren Lego-Set vom «Todesstern» geträumt. E...

