Medien : Ein Pfefferkorn auf der Tanzfläche

In seiner Rolle als Femi löst Spencer König normalerweise im Fernsehen Kriminalfälle. Denn Spencer ist Teil der Detektivgruppe Pfefferkörner aus der KiKA-Serie. Bald aber wird man ihn im Fernsehen auch tanzen sehen. Denn der zehnjährige Spencer tritt in der Sendung «Let's Dance Kids» an.

Die Sendung läuft so ähnlich ab wie «Let's Dance» für Erwachsene. Die Promi-Kinder bekommen Profis als Tanzpartner und müssen verschiedene Tänze einstudieren. Die Jury bewertet sie dann. Auch die Profis sind Kinder. Als Tänzerinnen und Tänzer sind sie schon bei verschiedenen Meisterschaften angetreten. Sehen kann man die Sendung ab dem 9. April auf TVn...

