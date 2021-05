Tiere : Ein Puma namens Schönling

Auf leisen Pfoten streift der Puma durch die Straßen. Eine Raubkatze in der Stadt? Kaum zu glauben, aber wahr.

In San Francisco im Land USA war es nicht das erste Mal, dass ein Puma in der Stadt unterwegs war. Dieses Mal handelte es sich um ein zwei Jahre altes Männchen. Zwei Tage dauerte es, bis Wildhüter es einfangen konnten. Bevor sie den Puma zurück in die Wildnis brachten, wurde er genau untersucht. «Er ist prachtvoll, sehr gesund und gut ernährt», sagte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.