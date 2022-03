Kindernachrichten : Ein See voller Leben

An und in diesem See ist jede Menge los. Vor allem Vögel fühlen sich hier wohl, aber auch Frösche, Schlangen und Insekten. Weil das so ist, haben Naturschützer den Dümmer See mit dem Titel „Lebendiger See des Jahres 2022“ ausgezeichnet.

Der Dümmer See ist der zweitgrößte See im Bundesland Niedersachsen. Mit der Auszeichnung wollen die Naturschützer auf Seen und Feuchtgebiete aufmerksam machen, die vielen Tieren und Pflanzen Platz zum Leben geben. Beim Dümmer See ist das der Fall. Das liege daran, dass er verschiedene Lebensräume biete, erklärten die Naturschützer. In ausgedehnten Röh...

